Verstappen: We moeten ons verbeteren om Ferrari te verslaan

,,Sebastian was erg snel. We hebben een aantal dingen met de auto geprobeerd, al werkten deze nog niet zo goed op de nieuwe supersofts. Toen ik terugkeerde in de pits hebben we weer wat veranderd, maar je weet dat het op gebruikte banden niet zo geweldig is om een goede ronde te rijden", zo vertelt Verstappen op zijn website.



,,Desondanks heb ik mijn rondetijd nog met vier tienden verbeterd. Morgen zal het beter gaan, maar we moeten ons nog verbeteren om Ferrari dan te verslaan.”