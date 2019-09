Verstappen: We zien er heel sterk uit

Door Arjan Schouten



‘s Middags was Max Verstappen nog de snelste man in Singapore. Toen de schemer ingevallen was en het langzaam donker werd, tekende Lewis Hamilton voor de Nederlander voor de toppositie in de tweede training. Net als vorig jaar waren de twee weer een klasse apart op het Marina Bay Circuit. ,,We zien er heel sterk uit, maar ook Lewis staat er natuurlijk sterk voor”, zo liet de Limburger zichtbaar tevreden optekenen, nog bezweet van de arbeid op de baan. ,,Ik ben erg gelukkig met deze dag. Dit is geen eenvoudige baan om te rijden. Het is best wel hobbelig hier en daar. Maar het gevoel in de auto was meteen goed, net als de vorige jaren”, aldus Verstappen die hier vorig jaar tweede werd in de kwalificatie en de race, steeds achter Hamilton.



Over zijn kansen op een tweede poleposition liet Verstappen zich niet heel specifiek uit, maar het lijkt er sterk op dat hij daarvoor morgen vooral weer met Hamilton dient af te rekenen. ,,We zien er competitief uit. We doen zeker mee’’, zo besloot de Nederlander van Red Bull Racing.