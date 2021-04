Verstappen wil weer volledige focus in Portugal: ‘Dromen brengt ons nergens’

Door Arjan Schouten



Wie in het voordeel is? Wie de favoriet is in de Algarve? Max Verstappen en Lewis Hamilton lieten er vandaag weinig over los, voorafgaand aan de GP van Portugal. Ja, eindelijk heeft de sport weer een boeiend nek-aan-nek-gevecht. ,,Maar ik denk daar zelf niet zo aan’’, beweerde Verstappen. ,,Het seizoen is nog zo lang… We weten echt wel wat we moeten doen, als team. Elk raceweekend draait het weer om volledige focus. Ik hoef het team niet nog meer druk op te leggen. Dromen brengt ons nergens.”