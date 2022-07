Verstappen wint GP van Frankrijk na zoveelste uitvalbeurt van Leclerc

met Video Charles Leclerc crasht als leider uit Franse GP: ‘Als ik deze fouten blijf maken heeft het allemaal geen zin’

Ferrari-coureur Charles Leclerc is bij de Grand Prix van Frankrijk in de Formule 1 uitgevallen door een crash. Vanuit leidende positie vloog de concurrent van Max Verstappen om de wereldtitel uit de bocht in de achttiende ronde. Een safety car volgde, de Nederlander won de race.

