Verstappen wist al na derde weekeinde: ‘Het gat is te groot’

Vooraf was er goede hoop bij het team van Red Bull, met betrekking tot het meedoen in de strijd om het kampioenschap. Verstappen: ,,Je moet altijd optimistisch zijn. Maar ik geloof dat Mercedes in de winter overuren heeft gemaakt. Daarvan zijn wij de dupe geworden.”

Op de titel van Lewis Hamilton valt volgens Verstappen weinig af te dingen. ,,Bijvoorbeeld in Turkije zie je hoe goed hij is. Het was heel lastig daar, hij maakte geen fout, bleef op de baan. Dat is het verschil tussen een topcoureur en een goede coureur. We kunnen goed met elkaar opschieten. Het respect is met de jaren gegroeid. Hij is heel aardig, we maken onderling vaak grappen. Lewis is één van de beste coureurs ooit.”