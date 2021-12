Verstappen woedend op Bottas tijdens safety car, rode vlag legt race stil

En weer is het net niet: Heracles verliest voor negende keer dit seizoen

De zorgen voor Heracles worden nu toch wel wat groter. De ploeg verloor zaterdagavond in eigen huis van Heerenveen (0-1). Het was niet nodig, maar de negende nederlaag was wel een feit. Vooral aanvallend is het elk duel zeer matig.

4 december