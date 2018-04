'Verstappen zal in Bakoe iets meer nadenken'

Door Arjan Schouten



Hoe stap je weer die auto in voor de vierde race van het seizoen als heel de wereld kritiek op je heeft gehad over je rijgedrag en je seizoenstart niet de gedroomde is?

Giedo van der Garde: ,,Max stapt erin zoals altijd. Die jongen is echt niet onder de indruk van wat er allemaal gebeurd is en wat hij over zich heen gekregen heeft, zeker in de buitenlandse pers. Dat was niet mals. Maar die stapt gewoon weer normaal in en geeft gas. Ik heb dat ook genoeg meegemaakt. Je moet het lekker naast je neerleggen, je eigen ding doen. Focussen en doen waar je goed in bent.’’



Louis Dekker: ,,Bij Max Verstappen is de hele wereld om hem heen weg als hij z’n helm op zet. Inclusief kritiek, inclusief onzekerheid, inclusief die 16 miljoen Nederlanders die allemaal wat van hem vinden. Hij is zo overtuigd van zijn eigen kunnen dat hij amper last heeft van fouten uit het verleden. Hij heeft natuurlijk ook uitgebreid met Jos en Marko gepraat, mensen die hem op zijn lazer durven geven, dus dat boek is ook dicht. Max kijkt nooit terug, altijd vooruit, zoals elke sporter.’’

Gaat hij z’n rijgedrag aanpassen?

Van der Garde: ,,Ik denk wel dat Max iets minder eager zal zijn. Bij inhaalacties hem er rustig naast zal niet meteen zo’n late actie zal doen. Wel iets meer na zal denken. Maar tegelijkertijd dachten we dat na Bahrein ook. Zat hij in China ook weer in een flits vanaf plek vijf meteen derde.''



Dekker: ,,Hij zegt zelf dat hij niets aan gaat passen, maar je maakt mij niet wijs dat hij ergens in zijn hoofd niet één procentje heeft dat zegt: ik moet zorgen dat ik nu eens probleemloos de streep haal. Hij gaat z’n rijstijl niet helemaal veranderen, want Verstappens vallen altijd aan. Maar hij zal misschien deze race iets minder druistig beginnen, iets geduldiger wachten op een kans. En dan alsnog aanvallen.''