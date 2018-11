Verstappen: Zandvoort? Nu moet er geld komen

FC Twente in topper met Tom Boere in de spits

15:40 ENSCHEDE - Tom Boere keert vrijdagavond in het topduel bij FC Den Bosch terug in de spits bij FC Twente. Boere neemt de plek in van Jari Oosterwijk, die tegen RKC speelde. Boere is volledig hersteld van een lichte spierblessure.