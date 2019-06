Verstappen zesde, geen straf voor Hamilton na incident

De opmerkelijkste gebeurtenis van de sessie was een voorval tussen Verstappen en Lewis Hamilton. De wereldkampioen raakte kort de controle over zijn Mercedes kwijt en schoot van de baan af. Een paar tellen later wilde hij hierop terugkeren, maar daarbij hinderde de Brit Verstappen die toevallig net langsreed. De Limburger moest op zijn beurt noodgedwongen kort van de baan. Ondanks directe excuses van Hamilton aan het adres van Verstappen, besloot de jury dat dit incident na afloop van de sessie onderzocht zou worden.



Er worden echter geen maatregelen genomen tegen Hamilton. ,,Beide coureurs (Verstappen en Hamilton, red.) hebben aangegeven dat er geen gevaar was en dat Verstappen geen grote nadelen heeft gehad van het voorval. Beide coureurs zijn het erover eens dat het lastig was voor Hamilton om Verstappen aan te zien komen. Daarnaast hebben stewards vastgesteld dat Hamilton meerdere keren in zijn spiegels heeft gekeken voordat hij de baan weer betrad", zo luidt de uitleg van de jury.