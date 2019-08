Verstappen zesde in middagtraining op Spa, Leclerc het snelst

Dak AZ-stadion naar beneden gedrukt door harde wind, dakcon­struc­tie was al verzwakt

16:37 Het dak van het AFAS Stadion in Alkmaar, het stadion van voetbalclub AZ, is ingestort doordat de harde wind het naar beneden drukte. De dakconstructie was niet ontworpen op zo’n neerwaartse windbelasting. Bovendien waren lasverbindingen in de draagconstructie te dun en was de constructie door eerdere stormen al verzwakt.