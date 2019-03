Verstappen zesde in tweede training, Ferrari zet Mercedes op halve seconde

Toegegeven, Verstappen kende geen vlekkeloze snelle ronde, waardoor ook Nico Hülkenberg sneller was dan de Nederlander. Het gat met de Ferrari's is echter zeer groot. Na een zeer bedenkelijke openingsronde in Melbourne, waar de Scuderia niet verder kwam dan een vijfde en zesde plek, laat het team in Bahrein wel zien snel te zijn.



De omstandigheden tijdens de tweede training zijn vergelijkbaar met die van de kwalificatie en de race. Met de invallende duisternis koelt het flink af, waardoor de tweede training aardig representatief is voor de krachtsverhoudingen.



Buiten de enigszins tegenvallende tijd van Verstappen, was ook de ronde van zijn teamgenoot, Pierre Gasly, ronduit teleurstellend. De Fransman eindigde als twaalfde met een tijd van 1.30.429, ruim zeven tienden langzamer dan de Nederlander en anderhalve seconde achter Vettel.