Verstappen zevende in glibberige ochtendtraining, Leclerc het snelst

Na iets minder dan een half uur was Kimi Räikkönen het eerste slachtoffer van de regenachtige omstandigheden op de hogesnelheidsbaan. De Fin verloor zijn Alfa Romeo bij het uitkomen van de Parabolica-bocht en schoof zo via het grind de bandenstapel in. Het gevolg was de eerste rode vlag van de sessie. Na vijf minuten kon de sessie hervat worden, maar enkele minuten later was het opnieuw raak. Sergio Pérez kwam op het gras en was zijn Racing Point kwijt, resulterend in een fikse klap tegen de muur.



In het tweede gedeelte van de training droogde de baan op en verbeterden vrijwel alle coureurs hun tijd. Dat deed ook Pierre Gasly, die even eerder nog voor de derde code rood had gezorgd maar geen schade had aan zijn Toro Rosso. Het begon pas echt verbeteringen te regenen toen iedereen in de slotfase nog even op droogweerbanden naar buiten besloot te gaan. Op de valreep klokte Leclerc de snelste tijd, voor Sainz en Norris. Verstappen kwam niet verder dan P7.