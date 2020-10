Verstappen zoekt op smal circuit van Imola vooral naar ‘compromis’

De kopman van Red Bull deed in 2014 op het circuit van Imola in de Formule 3 al wel nuttige ervaringen op. ,,Ik heb er toen echt van genoten, vooral toen ik me tijdens de race door het veld omhoog werkte. Je hebt een flinke topsnelheid nodig en een goede set-up, maar er zijn enkele inhaalmogelijkheden. Natuurlijk is het in Formule 1-auto’s moeilijker elkaar te volgen dan in Formule 3-auto’s, dus inhalen zal niet gemakkelijk zijn, maar we zullen zien. Als we een goede kwalificatie kunnen rijden, hoeven we hopelijk niet veel in te halen. Ik denk dat Imola een hele gave toevoeging aan de kalender gaat worden.”