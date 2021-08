Verstappen zwaar de dupe in Hongarije, Hamilton neemt leiding in WK-stand over

Ongekend chaotisch was de beginfase op de Hungaroring. Doordat het vlak voor de start van de race begon te regenen, startten alle coureurs op intermediate banden. En op die regenbanden begon Valtteri Bottas zeer ongelukkig aan de race. De Fin van Mercedes vertrok vanaf P2, maar werd meteen ingehaald. Door de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez en door de McLaren van Lando Norris. Vervolgens reed Bottas in de eerste bocht van achteren op de auto van Norris in, waarna beide coureurs in aanraking kwamen met de Red Bulls in de buitenbocht.



Het resultaat was dat Bottas, Norris en Perez uitvielen en Verstappen de race moest vervolgen met een beschadigde auto. Lewis Hamilton leek van die situatie de grote winnaar te worden. Hij kwam, gestart vanaf poleposition, zonder kleurscheuren de eerste bocht door en kon bij de herstart vooraan starten in de wetenschap dat zijn grootste concurrent om de zege in de grand prix flink wat schade hadden opgelopen.