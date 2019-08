Verstappens kwelgeest Ocon keert bij Renault terug in de Formule 1

Ocon reed in 2018 nog voor Force India. Na de GP van Brazilië kreeg hij het aan de stok met Max Verstappen, die de Fransman tijdens de race had gehinderd. De woedende Verstappen gaf Ocon destijds een flinke duw. Dat kwam de Nederlander op een taakstraf te staan.

Ocon was ook in de race voor het stoeltje bij Mercedes, waar Valtteri Bottas echter heeft bijgetekend. Hij is al sinds 2015 als testrijder aan het team van Toto Wolff verbonden.