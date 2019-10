Vertonghen: Ik voel me extreem aangeslagen

,,Ik voel me extreem aangeslagen en beschaamd. Allemaal negatieve gedachten spoken door mijn hoofd. Het is heel gênant om hier nu voor jullie te staan", zei de Belg tegen de media. ,,Dit is een heel slecht moment, maar de groep blijft bij elkaar. We zullen dit omdraaien. Ik loop er niet voor weg.”



Tottenham was afgelopen jaar finalist in de Champions League, maar kent dit seizoen een moeizame start. De ploeg van coach Mauricio Pochettino werd in de League Cup uitgeschakeld door Colchester United uit League Two, het vierde niveau van Engeland. In de Champions League verspeelde Tottenham in de eerste wedstrijd in Griekenland een 2-0-voorsprong tegen Olympiakos (2-2).



