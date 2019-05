Vertonghen verlaat Johan Cruijff Arena op krukken

De onderkant van het rechterbeen van Vertonghen was bovendien ingepakt in een brace. De oud-speler van Ajax lijkt de blessure te hebben opgelopen bij het vieren van het winnende doelpunt van Lucas Moura in de 96e minuut. Toen de spelers van Tottenham na afloop nog een keer het veld van de Arena opgingen om de zege met de fans te vieren, ontbrak Vertonghen.



Vertonghen speelde tegen Ajax met een masker om zijn neus te beschermen. Die blessure liep hij een week eerder op, in het eerste duel met de Amsterdammers. De voormalig Ajacied gaf geen interviews na afloop en het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is. Een scan moet dat uitwijzen. Tottenham Hotspur meldt wel dat het gaat om een blessure aan de gewrichtsbanden in zijn enkel.