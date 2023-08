Vertraging bij kwalificatietoernooi US Open: partijen Hartono en De Jong uitgesteld

Bizarre botsing bij WK atletiek: golfkarre­tjes met atleten knallen op elkaar

Een botsing tussen twee golfkarren die atleten vervoerden bij de WK atletiek in Boedapest heeft vlak voor de start van de halve finales van de 200 meter voor opschudding gezorgd. In een van de karren zaten de sprinters voor de eerste heat, onder wie de Amerikaan Noah Lyles, de nieuwe wereldkampioen op de 100 meter. Op televisiebeelden was kort te zien dat de Jamaicaan Andrew Hudson aan een van zijn ogen voelde.