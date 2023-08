Vertrokken Armenteros bedankt Heracles-fans in open brief: ‘Mijn hart is en zal altijd zwart-wit blijven’

Voormalig spits van Heracles Samuel Armenteros heeft in een open brief de supporters van de Almelose club bedankt. De Zweed heeft zoals bekend een contract getekend bij Al Kholood in Saoedi-Arabië, waarmee een einde is gekomen aan een derde periode bij zijn geliefde Heracles.

Wat de Almelose club voor Samuel Armenters betekent, schrijft de Almelose publiekslieveling in een open brief aan de supporters van Heracles.

Zo begint hij: ‘Ik kwam als een net 19-jarige jongen bij jullie binnen en sinds de eerste week voelde ik me al op mijn plek. Van de manier hoe mensen binnen de club mij hielpen en voor mij zorgden en de liefde van de supporters die ik altijd heb gevoeld. Tot de steun en vriendschappen van de buren in mijn straat. Ik ben jullie heel erg dankbaar voor alles wat jullie door de jaren heen voor mij hebben betekend. Dat heeft het leven en voetballen zo veel makkelijker gemaakt voor mij en mijn gezin’, aldus Armenteros in zijn afscheidsbrief aan de fans van Heracles.

Armenteros schrijft verder:

‘Wij hebben goede tijden meegemaakt. Maar vooral de moeilijke tijden brachten ons dichter bij elkaar dan ooit. Karakter, achter elkaar staan, in elkaar geloven, doorzettingsvermogen en een plan waar iedereen achterstond als één grote familie. Dat is wat ons het kampioenschap van vorig seizoen heeft gebracht.

Het was ons doel, maar ook een belofte naar de club en de mensen in en rondom Almelo. En het is ons gelukt. Persoonlijk is dat ook mijn hoogtepunt bij Heracles Almelo. Om iedereen zo blij te zien na een zwaarbevochten seizoen is iets dat ik niet met woorden kan uitleggen. Dat moment zal voor altijd een hele speciale plek hebben in mijn hart! Nu is net een nieuw seizoen begonnen, maar dit keer zonder Sammy in Almelo. Maar nogmaals, mijn hart is en zal altijd zwart-wit zijn 🖤🤍

Heraclieden, kalm an 😆 en BEDANKT voor alles!!!

188 wedstrijden

Armenteros speelde in totaal 188 wedstrijden in het zwart-witte shirt. Hij wist daarin 71 keer te scoren en hij staat daarmee – achter Everton Ramos da Silva met 84 treffers – op de tweede plek van de all-time topscorerslijst van Heracles.

Kampioen Samuel Armenteros rookt een dikke sigaar tijdens de huldiging van Heracles in het centrum van de stad.

Zijn eerste periode in Almelo was van 2009 tot 2013. Na periodes bij onder andere Feyenoord en Anderlecht keerde hij in 2016 terug. Na een nieuw seizoen in Almelo vertrok hij in 2017 voor een Italiaans avontuur bij Benevento. Later speelde hij nog voor Portland, Crotone en Al-Fujairah SC. In de winter van 2022 keerde hij voor de tweede keer terug bij Heracles.

Heracles laat weten op gepaste wijze afscheid te willen nemen van de aanvaller die zoveel betekend heeft voor de club. Gezamenlijk kijken beide partijen naar een geschikt moment, dat zal gaan gebeuren rondom een thuiswedstrijd op Erve Asito.

Samuel Armenteros bedankt het publiek tijdens zijn laatste wedstrijd voor Heracles, het kampioensduel met Jong Ajax.

Mooi afscheid

Technisch directeur Nico-Jan Hoogma is vol lof over de spits die Heracles vorig seizoen hielp aan het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. „Samuel is behalve een goede voetballer een fantastisch persoon. Hij heeft Heracles in drie periodes gediend en veel voor de club betekend. Samuel verdient een mooi afscheid van het publiek.”