Verwarring in Valencia rond corona: ‘We lossen dit niet op door in leeg stadion te spelen’

,,Een 4-1 nederlaag goedmaken is bijna een onmogelijke missie, maar met de hulp van 50.000 fanatieke fans gaf ik ons nog wel een kans. Omdat we nu in een leeg stadion moeten spelen zie ik het wel somberder in, van 25 tot 10 procent kans", zegt Adrián, terwijl de deelnemers aan de stadiontour foto's maken in het fraaie stadion van Valencia. Ondertussen klinkt een kilometer verderop vuurwerk. ,,Dat is voor Las Fallas, een jaarlijks feest van twee weken in Valencia begin maart. Daar komen duizenden mensen uit heel de wereld op af, maar al die activiteiten gaan gewoon door tot en met 19 maart. Komende zaterdag zal er hier in Mestalla ook gewoon publiek zijn bij de stadsderby tegen Levante, maar tegen Atalanta blijft het stadion morgenavond dus leeg. Het is voor ons de wedstrijd van het jaar, maar we moeten het maar accepteren. Ik verwacht wel dat er veel fans naar het stadion zullen komen om de spelersbus te onthalen en de spelers daarna maar vanaf buiten te supporten. Hoeveel? Zo'n 15.000 tot 20.000 fans, dat gebeurt altijd voor belangrijke wedstrijden. Het zou kunnen dat de politie morgen nog besluit het hele gebied rond het stadion af te sluiten, daar vrees ik nu ook voor.”



Valencia-captain Dani Parejo deed zelfs een oproep aan de fans om toch naar het stadion te komen, hoewel de poorten dus gesloten zullen blijven. De dertigjarige spelmaker is het niet eens met het besluit om de wedstrijd in een leeg stadion te spelen, dat werd genomen door de UEFA nadat de Spaanse minister van Volksgezondheid vorige week adviseerde om de wedstrijden tegen Italiaanse clubs zonder publiek te spelen. Ook bij Getafe - Internazionale is er donderdag geen publiek welkom, net als bij PSG - Borussia Dortmund en volgende week FC Barcelona - Napoli.