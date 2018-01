Verweij tegen Joeskov op 1500 meter in Erfurt

Heracles raakt aanvoerder definitief kwijt: Pelupessy naar Sheffield Wednesday

18 januari ALMELO – Het hing al even in de lucht, maar Joey Pelupessy gaat Heracles officieel verlaten. De aanvoerder van de Almeloërs vertrekt per direct naar Sheffield Wednesday, waar hij voor 2-,5 heeft getekend. Heracles en zijn nieuwe club bereikten eerder deze week al een akkoord.