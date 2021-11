Verzoek Mercedes verworpen, ‘incident’ tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton wordt niet opnieuw bekeken

In ronde 48 van de race op circuit van Interlagos wilde Hamilton afgelopen zondag buitenom voorbij Verstappen en de koppositie overnemen, maar de Nederlander van Red Bull Racing gaf die ruimte niet en dwong zijn Britse rivaal buiten de baan. Mercedes was van mening dat Verstappen meer had kunnen insturen en vroeg een zogeheten ‘right of review’ aan. Daarvoor kwam de renstal gisteren met nieuw bewijs en een kleine 24 uur later zijn de stewards eruit. Het ‘incident’ hoeft niet opnieuw bekeken te worden en dus hoeft Verstappen zich dit weekend geen zorgen te maken om een straf. ,,In de nieuwe beelden is niets te zien wat de feiten fundamenteel verandert", valt te lezen in het verdict.