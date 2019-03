Vettel ontevreden: Auto voelt nog niet goed

,,Het was een lastige dag voor ons. We zijn nog niet waar we willen zijn'', zei Vettel na de eerste twee vrije trainingen. ,,Dan heb ik het niet alleen over de rondetijden, maar vooral over hoe de auto voelt en hoe hij zich gedraagt. Ik wist niet echt een lekker ritme te vinden.'' Vettel was in de eerste training slechts een fractie langzamer dan Lewis Hamilton, maar in de tweede sessie kwam hij niet verder dan de vijfde tijd. Het verschil met zijn Britse rivaal van Mercedes was toen bijna negen tienden van een seconde.



Hamilton hield juist wel een goed gevoel over aan de eerste trainingsdag voor de Grand Prix van Australië. ,,Het was fijn om weer het circuit op te gaan. Het was lekker weer, er zat veel publiek en ik kreeg een positief gevoel van het rijden in deze bolide. Hier houd ik het meeste van'', aldus de regerend wereldkampioen.