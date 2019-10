Vettel pakt pole in Japan; Verstappen mist power en wordt vijfde

De kwalificatie voor de Grote Prijs van Japan werd pas vanochtend afgewerkt, nadat de uitlopers van tyfoon Hagibis racen op zaterdag onmogelijk maakten in Suzuka. Teams en coureurs hadden daardoor een andere opbouw van het raceweekeinde dan gebruikelijk, met een vrije training minder en de race enkele uren na de kwalificatie.

Het eerste deel van de kwalificatie verliep chaotisch. Door de stevige rukwinden en het door de regen schoon gespoelde asfalt was het uitkijken geblazen voor de coureurs. En het ging ook direct twee keer mis. Bij het eerste keer passeren van het rechte stuk schoot Robert Kubica in zijn Williams hard van de baan en was er direct een code rood. De baan was net weer vrijgegeven, of ook Kevin Magnussen (Haas) zette zijn auto in de bandenstapel in de laatste bocht, met weer een rode vlag tot gevolg. Vervolgens verliep Q1 zonder incidenten. Verstappen klokte de derde tijd, achter Charles Leclerc en Lewis Hamilton.

Gebrek aan power

In het tweede deel sprak Verstappen over de boordradio van een gebrek aan power. Hij plaatste zich met de zesde tijd wel probleemloos voor Q3.

Het beslissende deel van de kwalificatie liet een duidelijke rangorde zien. Ferrari, dat in de vrije trainingen nog tekortkwam op Mercedes, had de zaken het best op orde. Vettel was het snelst, in beide vliegende rondes, en noteerde de 57ste pole position uit zijn carrière. In Canada stond hij dit jaar voor het laatst op de eerste plek van de startgrid. Leclerc moest dit keer het antwoord schuldig blijven.

Valtteri Bottas versloeg in de onderlinge strijd bij Mercedes de kampioenschapsleider Lewis Hamilton, zij starten straks vanaf P3 en P4. Verstappen en Albon gaven acht tienden toe op Vettel en kwamen tot op de duizendste op dezelfde rondetijd uit. De Nederlander kreeg het voordeel omdat hij eerder over de streep kwam.

Volledig scherm Max Verstappen in actie tijdens de kwalificatie in Japan. © REUTERS

Derde startrij

De derde startrij dus voor de thuisrace van Honda, dat valt niet mee. Verstappen had al rekening gehouden met het feit dat Mercedes te sterk zou zijn in Suzuka, maar Ferrari kon nog wat extra’s doen in de kwalificatie.

De ‘Bulls’ moeten hopen op een incident in de race, of met een uitgekiende tactiek proberen voor een verrassing te zorgen. Verstappen had vooraf duidelijk een podiumplek als doel gesteld. Afgelopen drie jaar werd hij twee keer tweede en eenmaal derde in Japan. Juist nu zijn populariteit enorm is gegroeid in het land, is het belangrijk die reeks voort te zetten. Maar de voortekenen zijn niet al te optimistisch. Verstappen baalde na afloop van de kwalificatie en was kritisch op het team. Maar hij zei wel te weten dat het harder kan in de race.