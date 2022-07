Vetter sterk tweede na eerste dag zevenkamp op WK

Anouk Vetter staat bij de WK atletiek in Eugene op de tweede plaats in de zevenkamp na vier onderdelen. De Arnhemse atlete, vorig jaar winnares van het zilver op de Olympische Spelen in Tokio, haalde vooral uit bij het kogelstoten door dat onderdeel te winnen met een persoonlijk record van 16,25 meter.

Vetter heeft in totaal 4010 punten en dat zijn er heel wat meer dan ze eerder dit jaar na vier onderdelen had vergaard op de zevenkamp in Götzis, waar ze het Nederlands record op 6693 punten bracht.

Ze begon de zevenkamp in stadion Hayward Field met 13,30 seconden op de 100 meter horden en scoorde daarna veel punten met 1,80 meter bij het hoogspringen. Ze sloot de eerste dag af met een degelijke 23,73 op de 200 meter.

Belgische leider

Olympisch kampioene Nafissatou Thiam leidt met 4071 punten. De Belgische verdiende gewoontegetrouw veel punten bij het hoogspringen. Zij won dat onderdeel met 1,95 meter.

Het was nog even spannend of de 29-jarige Vetter aan de WK kon meedoen, omdat een hamstringblessure opspeelde na de zevenkamp eind mei in Götzis. ,,Twee weken geleden kon ik nog geen snelheidstraining doen en begon ik toch wat angstig te worden. Ook trainingen met de horden waren niet mogelijk, maar mijn fysio zei dat het goed zou komen”, vertelde Vetter na de 200 meter.

,,Toen ik hier in Amerika aankwam, voelde de hamstring goed en had ik geen twijfel meer over mijn lichaam. Ik was wel nieuwsgierig hoe ik ervoor stond”, zei de meerkampster, die in 2016 de Europese titel veroverde en op de WK van 2017 in Londen brons haalde.

Nodige uitschieter

Ze staat er goed voor, was ook haar conclusie. ,,Die 16,25 met de kogel was de uitschieter die ik nodig had. De rest was gewoon goed, ook al raakte ik op de 100 horden even uit balans doordat ik een hekje raakte. Ik heb een hoge score na vier nummers, maar ik zie dat iedereen het goed doet. Het niveau is hoog. Het is nu een kwestie van kalm blijven en goed op mezelf te letten. Het wordt morgen spannend.”

Emma Oosterwegel, die op de Spelen in Tokio brons won, bezet de zevende plaats in de tussenstand met 3761 punten. De meerkampsters werken maandag op de tweede dag van de zevenkamp het verspringen, het speerwerpen en de 800 meter af.