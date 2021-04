Via deze weg moet Van Gerwen schade zien aan te richten in Premier League

programmaGeen volle zalen en geen speelavond in het Rotterdamse Ahoy, maar de Premier League Darts gaat wel gewoon door. Net als vorig jaar wordt de prestigieuze competitie opnieuw achter gesloten afgewerkt. Het decor is de Marshall Arena in Milton Keynes. De wedstrijden worden verdeeld over meerdaagse blokken, waarin enkele speelronden op rij worden afgewerkt.

Glen Durrant is de titelverdediger. De 50-jarige Brit veroverde in 2020 verrassend de titel door in de finale Nathan Aspinall te verslaan. Michael van Gerwen beleefde vorig jaar een teleurstellende campagne en werd al vóór de finaleronde geëlimineerd. Een zeldzaamheid voor de 31-jarige Vlijmenaar, die al vijfmaal de Premier League wist te winnen.

Ondanks zijn mindere prestaties van het afgelopen jaar behoort Van Gerwen in Milton Keynes gewoon tot de absolute favorieten voor de eindzege. ,,Ik ben er klaar voor. Klaar om enige schade aan te richten", liet hij zaterdagochtend via een Insta Story vanaf het vliegveld weten. Een van zijn grote concurrenten is natuurlijk de nieuwe wereldkampioen Gerwyn Price. De 36-jarige Welshman heeft echter bepaald geen goed huwelijk met de Premier League. Bij zijn drie eerdere deelnames reikte hij nog nooit tot de laatste vier.

Quote Ik ben er klaar voor, klaar om enige schade aan te richten Michael van Gerwen

Van Gerwen begint de Premier League op paasmaandag met een wedstrijd tegen de Belg Dimitri van den Bergh. Voor Price staat er een herhaling van de afgelopen WK-finale op het programma. Hij treft Gary Anderson, van wie bij het wereldkampioenschap op 3 januari in Alexandra Palace met 7-3 in sets won.

Bekijk hieronder het programma en de tegenstanders van Van Gerwen in de eerste negen speelronden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Speelronde 1 - maandag 5 april

Nathan Aspinall - Glen Durrant

Rob Cross - Jose de Sousa

Peter Wright - Jonny Clayton

Gerwyn Price - Gary Anderson

Michael van Gerwen - Dimitri Van den Bergh

Speelronde 2 - dinsdag 6 april

Gary Anderson - Jose de Sousa

Jonny Clayton - Glen Durrant

Dimitri Van den Bergh - Nathan Aspinall

Michael van Gerwen - Peter Wright

Gerwyn Price - Rob Cross

Speelronde 3 - woensdag 7 april

Rob Cross - Michael van Gerwen

Glen Durrant - Dimitri Van den Bergh

Peter Wright - Gary Anderson

Nathan Aspinall - Gerwyn Price

Jose de Sousa - Jonny Clayton

Speelronde 4 - donderdag 8 april

Dimitri Van den Bergh - Peter Wright

Jonny Clayton - Rob Cross

Jose de Sousa - Nathan Aspinall

Gerwyn Price - Michael van Gerwen

Gary Anderson - Glen Durrant

Speelronde 5 - vrijdag 9 april

Gary Anderson - Jonny Clayton

Peter Wright - Rob Cross

Michael van Gerwen - Nathan Aspinall

Gerwyn Price - Glen Durrant

Dimitri Van den Bergh - Jose de Sousa

Speelronde 6 - maandag 19 april

Rob Cross - Gary Anderson

Jose de Sousa - Gerwyn Price

Jonny Clayton - Dimitri Van den Bergh

Glen Durrant - Michael van Gerwen

Nathan Aspinall - Peter Wright

Speelronde 7 - dinsdag 20 april

Glen Durrant - Jose de Sousa

Rob Cross - Dimitri Van den Bergh

Nathan Aspinall - Jonny Clayton

Peter Wright - Gerwyn Price

Michael van Gerwen - Gary Anderson

Speelronde 8 - woensdag 21 april

Rob Cross - Nathan Aspinall

Gary Anderson - Dimitri Van den Bergh

Michael van Gerwen - Jose de Sousa

Gerwyn Price - Jonny Clayton

Peter Wright - Glen Durrant

Speelronde 9 - donderdag 22 april

Jonny Clayton - Michael van Gerwen

Glen Durrant - Rob Cross

Jose de Sousa - Peter Wright

Nathan Aspinall - Gary Anderson

Dimitri Van den Bergh - Gerwyn Price

Format

Tijdens de eerste negen speelronden spelen alle deelnemers één keer tegen elkaar. Een partij gaat over best of 12 legs, waarbij de partij is afgelopen als een speler zeven legs heeft gewonnen of de strijd eindigt in een 6-6 gelijkspel. Een overwinning levert twee punten op en een gelijkspel één.

Na de negende speelronde vallen de nummers 9 en 10 van de ranglijst af. De competitie wordt daarna in mei vervolgd met zeven nieuwe speelronden. Opnieuw speelt iedereen eenmaal tegen elkaar, waarna de beste vier darters zich plaatsen voor de finaleronde op vrijdag 28 mei. De winnaar verdient 250.000 Britse ponden, omgerekend bijna 300.000 euro.