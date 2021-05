Viaplay slaat weer toe: streamingdienst gaat naast Formule 1 ook darts uitzenden

Naast de Formule 1 en de Bundesliga is ook het darts vanaf volgend jaar in Nederland te zien op streamingplatform Viaplay. Het Zweedse bedrijf Nordic Entertainment Group heeft de uitzendrechten van alle grote toernooien van profbond PDC bemachtigd. Het darts werd in Nederland jarenlang uitgezonden op RTL7.

Vanaf volgend jaar moeten de dartsliefhebbers een abonnement op Viaplay hebben om onder meer het WK, de Premier League Darts, de World Grand Prix, het World Matchplay en de Grand Slam of Darts te zien. De NENT Group heeft de uitzendrechten voor de komende vijf jaar binnengehaald. Vorige week werd al bekend dat de voetbalwedstrijden uit de Bundesliga (nu te zien op ESPN) en de Formule 1 (Ziggo Sport) naar Viaplay verhuizen. In het eerste kwartaal van volgend jaar wordt het streamingplatform in Nederland gelanceerd.

,,We kijken naar alle sportrechten die er maar zijn. Onze ambitie is uit te groeien naar de grootste aanbieder van sportwedstrijden in Nederland”, zei directeur Anders Jensen van de NENT Group toen. Jensen beschouwt de Formule 1, die in Nederland weer bijzonder populair is geworden dankzij de successen van Max Verstappen, als het kroonjuweel. De NENT Group heeft heeft voor een periode van drie jaar de uitzendrechten voor de koningsklasse van de autosport in Nederland bemachtigd. Hoeveel de betaaldienst de kijker gaat kosten, is nog niet bekend. ,,We beloven een betaalbare prijs”, aldus Jensen.

RTL7 zendt de grote dartstoernooien al jaren live uit en beschikt over een flinke crew van presentatoren, commentatoren, verslaggevers en analisten. Darters als Co Stompé, Vincent van der Voort, Raymond van Barneveld en ook Michael van Gerwen schuiven in de studio regelmatig aan voor analyses. Naar het WK darts keken afgelopen januari fors minder mensen, nadat Michael van Gerwen in de kwartfinales verloor. De finale trok 626.000 kijkers. ,,Er is zoveel dartstalent in Nederland en het is geweldig dat de fans vanaf begin volgend jaar de PDC-toernooien via Viaplay kunnen zien”, zegt drievoudig wereldkampioen Van Gerwen in het persbericht van de NENT Group.

Ook snooker en poolbiljarten gaan in Nederland op Viaplay worden uitgezonden.

