Vieira bovenaan lijstje Nice, City heeft twee alternatieven voor Jorginho

De naam van Patrick Vieira stond na het vertrek van Arsène Wenger bij Arsenal bij de bookmakers lange tijd bovenaan het lijstje met opvolgers. Maar de Gunners kozen voor Unai Emery en Vieira liet weten gelukkig te zijn bij New York City. OGC Nice denkt dat het de 41-jarige Fransman toch kan verleiden tot een terugkeer naar Europa. De club van Mario Balotelli, afgelopen seizoen achtste in de Ligue 1, gaat vol voor de komst van Vieira, meldt The Times . Vieira moet bij Nice succescoach Lucien Favre doen vergeten. De Zwitser verruilde de club na twee seizoenen voor Borussia Dortmund.

Almere City verwacht snel een nieuwe hoofdtrainer te presenteren. De opvolger van de naar NEC vertrokken Jack de Gier luistert in elk geval niet naar de naam Jurgen Streppel. VI meldt dat de club die afgelopen seizoen net naast promotie greep er niet is uitgekomen met de beoogde topkandidaat. ,,Ik wil niet op namen ingaan, maar we hopen binnen enkele dagen een nieuwe trainer te presenteren", reageert Almere-directeur John Bes. Streppel zit zonder club nadat hij en sc Heerenveen na het seizoen uit elkaar gingen.

Of het te maken had met een hersenschudding of niet: Loris Karius wordt in Liverpool door velen verantwoordelijk gehouden voor het verlies in de Champions League-finale. Op de persconferentie van de Braziliaanse nationale ploeg gooide Roberto Firmino nog wat extra olie op het vuur in de keepersdiscussie. De aanvaller gaf toe dat hij hoopt op de komst van AS Roma-doelman Alisson Becker, zijn ploeggenoot bij de Seleção. ,,Hij heeft me ook al gevraagd naar Liverpool en hopelijk kan hij naar ons komen, maar ik weet ook dat hij andere aanbiedingen heeft. Zo nu en dan zal ik hem er aan herinneren dat hij ons moet komen helpen, maar de zaak ligt bij zijn vertegenwoordigers. Het zou in ieder geval niet slecht zijn voor Liverpool als hij komt."