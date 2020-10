Vier debutanten, 25 Nederlanders en een bomvolle speelkalender

Het hoofdtoernooi van de Champions League gaat vanavond weer van start. Minder dan twee maanden na de finale in Lissabon wordt er weer afgetrapt in het meest prestigieuze clubtoernooi van Europa. Wij hebben vijf dingen op een rij gezet die je moet weten.

Vier debutanten en een terugkeer na 25 jaar

Volledig scherm Tonny Vilhena en Jesus Corona. © EPA De groepsfase van de Champions League kent dit seizoen vier debutanten. Het Franse Stade Rennais, het Russische FK Krasnodar, het Deense FC Midtjylland en het Turkse Istanbul Basaksehir. De Fransen hebben zich als nummer drie van de Ligue 1 direct geplaatst voor de Champions League. Net als Basaksehir, dat er met Eljero Elia in slaagde de Turkse Süper Lig te winnen.



Krasnodar en Midtjylland rekenden in de play-offs af met Slavia Praag en PAOK. De Hongaarse kampioen Ferencváros keert na 25 jaar terug in de Champions League. In 1995/1996 haalden de Hongaren voor het laatst de groepsfase. Daarin werd onder andere met 1-5 en 0-4 verloren van Ajax.

Programma vanavond

Poule E

21.00: Chelsea - Sevilla

21.00: Stade Rennais - Krasnodar

Poule F

18.55: Zenit - Club Brugge

21.00: Lazio - Borussia Dortmund

Poule G

18.55: Dinamo Kiev - Juventus

21.00: FC Barcelona - Ferencváros

Poule H

21.00: PSG - Manchester United

21.00: RB Leipzig - Istanbul Basaksehir

25 Nederlandse spelers en een coach

Volledig scherm De Tilburgse spits Sam Lammers scoorde in de Serie A al twee keer voor zijn nieuwe club Atalanta. © AFP Bij Ajax zijn er natuurlijk genoeg Nederlanders, maar wie zijn de landgenoten bij de buitenlandse clubs om in de gaten te houden op de dinsdag- en woensdagavonden de komende weken? Bij Europa League-winnaar Sevilla spelen Luuk de Jong en Karim Rekik, maar met Oussama Idrissi (international van Marokko) en Nemanja Gudelj (international van Servië) nog twee spelers die in Nederland zijn geboren. Bij Ajax-opponent Atalanta spelen zoals bekend Marten de Roon, Hans Hateboer en Sam Lammers. Daarbij heeft Duits international Robin Gosens een Nederlandse vader en paspoort.

Liverpool zal het voorlopig moeten stellen zonder Virgil van Dijk, maar dat levert mogelijk kansen op voor Sepp van den Berg uit Zwolle. De achttienjarige jeugdinternational is door de blessure een plekje opgeschoven in de pikorde. Met Georginio Wijnaldum komt het aantal Nederlanders in dienst van Liverpool uit op drie. Justin Kluivert is door Europa League-deelnemer AS Roma verhuurd aan RB Leipzig, dat wel actief is in de Champions League.

Verder zijn er natuurlijk Ronald Koeman en Frenkie de Jong bij FC Barcelona, dat vanavond in Camp Nou begint tegen Ferencváros. Overige Nederlanders bij de buitenlandse clubs zijn Mitchel Bakker, Xavi Simons (beiden Paris Saint-Germain), Ruud Vormer, Noa Lang (Club Brugge), Nathan Aké, Jayden Braaf (beiden Manchester City), Timothy Fosu-Mensah, Donny van de Beek (beiden Manchester United), Matthijs de Ligt (op de weg terug bij Juventus), Tonny Vilhena (FK Krasnodar), Stefan de Vrij (Internazionale), Joshua Zirkzee (Bayern München), Wesley Hoedt (Lazio), Ian Maatsen (Chelsea) en Kevin Strootman (Olympique Marseille).

Luuk de Jong was de held in de Europa League namens Sevilla en mag het nu ook laten zien in de Champions League.

Speeldata

Door de coronacrisis is de kwalificatie voor de Champions League niet in juni, maar pas in augustus gestart. Mede hierdoor is ook de groepsfase, die normaal gesproken begin september al van start gaat, flink opgeschoven. In minder dan twee maanden wordt de groepsfase er doorheen gejaagd. De laatste pouleduels zijn op woensdag 9 december. Waar er normaal gesproken altijd eens per twee weken gespeeld wordt, staat er nu elke week een speelronde op het programma. Alleen 10 en 11 november wordt vrij gehouden, maar dan zijn de spelers weer in de weer vanwege het interlandvoetbal.



Als wedstrijden niet in eigen stadion kunnen worden afgewerkt moet de thuisploeg op zoek naar een andere speellocatie.

Bayern Munich players celebrate with the trophy after the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain and Bayern Munich at the Luz stadium in Lisbon on August 23, 2020.

Toeschouwers welkom, maar alleen bij groen licht

De UEFA staat een beperkt aantal toeschouwers toe bij Europese wedstrijden in de Champions League. Belangrijke voorwaarde is dat de nationale gezondheidsautoriteiten akkoord gaan met voetbalfans in de stadions. Als aan die eis wordt voldaan mogen stadions van de Europese voetbalbond voor maximaal 30 procent van hun capaciteit worden gevuld.

Daarbij gaat het alleen om fans van de thuisploeg. Daarnaast dienen alle toeschouwers onderling afstand te houden en een mondmasker te dragen. Voor de situatie in Nederland maakt de regel van de UEFA voorlopig weinig uit. Het kabinet besloot eerder om alle wedstrijden in het betaalde voetbal voorlopig zonder publiek te laten spelen en het amateurvoetbal compleet stil te leggen.

Bij de strijd om de UEFA Supercup tussen Bayern München en Sevilla waren vorige maand al 6000 toeschouwers welkom in Boedapest.

Finale nu wel in Istanboel?

De finale van de Champions League zal dit seizoen gespeeld worden in het Atatürk Stadion in Istanboel. Dat zou vorig seizoen eigenlijk al het geval zijn, maar vanwege de coronacrisis werd er gekozen voor een ‘Final 8'-toernooi in Lissabon. Het stadion in Istanboel is een plek waar Liverpool warme herinneringen aan heeft. In 2005 poetsten de Engelsen een 3-0 achterstand weg tegen AC Milan in de finale. De clubs die erin slagen te overwinteren, hervatten de Champions League op 16 februari. De finale wordt voorlopig gespeeld op zaterdag 29 mei 2021. Tenminste, als het zover komt..

