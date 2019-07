Vier handbalsters DSVD naar EJOF in Bakoe

Rianne van Rijnsoever (Enschede), Malene Froeling (Deurningen), Lynn Kuipers (Albergen) en Pipy Wolfs (Hengelo) zijn geselecteerd voor het Nederlandse team onder 17 jaar dat van 21 tot en met 17 juli in actie komt tijdens het EJOF in Azerbeidzjan. Oranje zit er in een poule met Frankrijk, Roemenië en Spanje.

De handbalploeg maakt deel uit van Talent TeamNL, dat in totaal bestaat uit 38 sporters. Oranje komt in Bakoe in de volgende individuele sporten in actie: turnen, judo, zwemmen en worstelen. Het EJOF past goed in het opleidingsprogramma van deze sporten. Elk NOC mag aan één teamsport deelnemen; op basis van de ranking van de Europese federatie en het opleidingsprogramma wordt die plaats vergeven. De handbalmeiden is het gelukt om de teamplaats voor Nederland te veroveren.