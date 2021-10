Vier Nederlanders uitgenodigd voor World Series of Darts Finals in Amsterdam, Raymond van Barneveld niet

Nieuwe handschoe­nen voorkomen in Formule 1 brandwon­den zoals bij Grosjean

14:35 De nieuwe brandwerende handschoenen in de Formule 1 zijn goedgekeurd. De Australiër Daniel Ricciardo was in de afgelopen Grote Prijs van Turkije een van de coureurs die de handschoenen moest testen op draagcomfort en de McLaren-rijder was tevreden. ,,Ik merkte het verschil niet, ze zaten prima”, aldus Ricciardo.