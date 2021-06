Vier nieuwe speelsters Vroomshoopse eredivisionist Eurosped

De vier nieuwe speelsters zijn:

Sarah Knol

Passer/loper Sarah Knol, 20 jaar en geboren in IJsselstein. Speelde tot haar zeventiende jaar bij Vives in IJsselstein. Vertrok na haar schoolexamen naar Sardinië, om daar een jaar school en volleyballen te combineren om vervolgens bij het Franse RC Cannes te gaan spelen. Hier heeft ze twee jaar ervaring mogen opdoen bij deze topclub. „Mijn doel is om met Team Eurosped weer mee te draaien in de kampioenspoule.”

Noa de Haas

De 17-jarige Noa de Haas, geboren in Uithoorn, is het nieuwe gezicht op de liberopositie. De speelster komt over van VC Sneek. „Ik kreeg de kans van Team Eurosped om mijn ambitie - op het hoogste niveau spelen - waar te kunnen maken.”

Anna Zijl

Diagonaal Anna Zijl is negentien jaar en geboren in Apeldoornm waar ze haar carrière begon bij Alterno. Na haar periode bij het Talentteam keerde ze terug bij Alterno. Om nu aan te sluiten in Vroomshoop. „Hopelijk kunnen we mooie dingen gaan neerzetten.”

Lavinia Maiorano

Eveneens voor de passer/loper positie komt Lavinia Maiorano over van US Amsterdam. Lavinia is negentien jaar oud en geboren in Haarlem. Ze begon haar carrière bij Volley Lugano in Zwitserland, waar ze dertien jaar heeft gewoond. „Mijn uiteindelijke doel is om in de Italiaanse competitie terecht te komen omdat een deel van mijn roots daar liggen.”

Behalve de vier volleybalsters is Niek van der Heide ook nieuw in Vroomshoop. Hij is als assistent-trainer aan de staf toegevoegd. Van der Heide is 32 jaar en komt van volleybalvereniging Emmen ’95.

Blijvers

Eerder maakte de eredivisionist al bekend dat een groot deel van de selectie van het afgelopen seizoen bij het team blijft. Dat geldt voor de spelverdeelsters Wies Bekhuis en Charlot Vellener, de middens Lisanne Baak en Eline Geerdink, alsmede Evie van Kerkvoorde, Laura Roelofs (passer/loper) en diagonaal Anneclaire ter Brugge.

Vertrokken

Na twee seizoenen Eurosped is Jolien Knollema vertrokken naar de Serie A in Italië. Het 18-jarige talent uit het Groningse Haren gaat spelen bij Il Bisonte Volley Firenze. Vera Mulder, die vanwege een blessure het afgelopen seizoen vrijwel niet speelde, maakt de overstap naar Sliedrecht Sport. Tot de vertrekkers behoren eveneens coach Diane Rademaker en trainer Jan Berendsen.