Vier prangende vragen bij de start van het tennisseizoen

Door Rik Spekenbrink



Wordt de hegemonie van de Grote Drie eindelijk doorbroken?

Van de laatste 40 grand slams gingen er niet minder dan 33 naar Roger Federer, Novak Djokovic of Rafael Nadal. In andere sporten wil een dergelijke voorspelbaarheid wel eens tot negativisme leiden, in het tennis overheerst bewondering voor de aanhoudende heerschappij van de drie musketiers.



Maar afgelopen maanden, met de afsluitende ATP Finals als ijkpunt, gebeurde iets merkwaardigs. Toen Nadal en Djokovic de groepsfase niet overleefden en de finale verrassend ging tussen Stefanos Tsitsipas en Dominic Thiem, klonken veel stemmen dat dit wel eens de ommekeer zou kunnen worden. Vanaf nu zou de volgende generatie het eindelijk, en stapje voor stapje, overnemen. Ook omdat Daniil Medvedev, Alexander Zverev en een stel Italianen, Australiërs en Canadezen nadrukkelijker op de deur klopten.



Zo werkt dat natuurlijk, de laatste herinneringen zijn het meest vers. Want ook in 2019 gingen de slams ‘gewoon’ naar Novak Djokovic (Australian Open en Wimbledon) en Rafael Nadal (Roland Garros en US Open). De bookmakers geloven ook nog niet in een trendbreuk. Voor de Australian Open zijn de grote drie nog steeds favoriet.



De glazen bol van het AD: in 2020 wordt één grand slam niet gewonnen door iemand van de Grote Drie.