Vier uit vier voor Charlotte Kool in Baloise Ladies Tour

Titelhou­der Michael van Gerwen op World Matchplay in ijzersterk deelnemers­veld met vier Nederlan­ders

Michael van Gerwen verdedigt komende week zijn titel op de World Matchplay in Blackpool, waar ook Dirk van Duijvenbode, Danny Noppert en Raymond van Barneveld in actie komen. De Nederlanders zullen flink aan de bak moeten, aangezien alle wereldtoppers aanwezig zijn. Lees hier alles over het prijzengeld, het ijzersterke deelnemersveld en het programma. De World Matchplay darts begint zaterdag, de finale is zondag 23 juli.