Vier vragen en antwoorden over de nieuwste F1-rel: het inperken van de engine mode

De autosportfederatie FIA liet gisteren een bommetje vallen in de Formule 1. Er komt naar alle waarschijnlijkheid nieuwe regelgeving aan waarin de engine modes aanzienlijk worden ingeperkt. Maar waar gaat het nu over?

Engine wat?

Engine mode. De huidige Formule 1-wagens zitten boordevol technische snufjes waardoor er nog meer uit de motoren gehaald kan worden. De coureurs kunnen sinds 2014, het hybride-tijdperk, gebruik maken van extra motorinstellingen, waardoor er meer energie naar de motoren geleid kan worden. Dit zorgt uiteraard voor meer vermogen en dus meer snelheid. Vooral Mercedes heeft deze techniek goed onder controle, waardoor het team tijdens de kwalificatie de motor een enorme boost kan geven, de zogenaamde party mode.

Maar hoe werkt dat?

De huidige motoren zijn hybridemotoren en zij kunnen extra energie vanuit de turbo (de MGU-H) of de kinetische energie die vrijkomt bij het remmen (de MGU-K) aanroepen. Op dat moment krijgt de motor extra vermogen. Tijdens de kwalificatie wordt deze energie niet opgeslagen, maar gelijk verbruikt om op vol vermogen te rijden. Tijdens de race wordt de energie meer opgeslagen om het gedurende een rondje langzaam vrij te geven. Dit is beter voor de motor en het brandstofverbruik, maar uiteraard langzamer. Tussen deze twee modussen zijn nog verschillende engine modes die gebruikt kunnen worden. Tijdens een race komt het vaak voor dat een coureur vraagt of hij naar een andere engine mode mag gaan om extra vermogen aan te roepen.

Wat wil de FIA?

De FIA wil deze engine modes nu aan banden leggen. Tijdens de kwalificatie en de race moet de motor in dezelfde stand blijven staan. De autosportfederatie zou dit al in willen voeren voor de Grand Prix van België, die over twee weken op het programma staat.

Welke gevolgen heeft dit?

De grootste klap zal gevoeld worden bij Mercedes. De beruchte ‘party mode’ kan dan niet meer gebruikt worden en dat betekent dat de voorsprong van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas tijdens de kwalificatie drastisch zal afnemen. Max Verstappen zei daar eerder al over dat het grootste verschil tussen Mercedes en Red Bull juist in die party mode schuilt. Tijdens de races kan Verstappen vaak het tempo van Mercedes nog bijbenen.

De precieze details worden nog uitgewerkt, maar de inperking van de engine modes kan ook gevolgen hebben voor de races. Nu zie je vaak dat een coureur vlak voor een inhaalactie even wat afremt om de batterijen op te laden. Dan zet hij vervolgens tijdens een inhaalactie de motoren vol open om voorbij zijn voorganger te komen. Vaak gaat dat gepaard met het opschroeven van de motor, zodat er meer vermogen is om de actie te doen slagen. De vrees is dus ook dat er flink wat minder inhaalacties komen, als de FIA de engine modes volledig aan banden legt.

Bijkomend voordeel van deze regeling is dat de kosten voor de teams omlaag zullen gaan. Honda, Renault en Ferrari hebben namelijk niet zo'n goede party mode als Mercedes. Door dit te schrappen hoeven ze daar geen geld meer in te investeren.

