Vierde Premier League-titel op een rij geen abc’tje voor Van Gerwen

Michael van Gerwen begint vanavond als favoriet aan de play-offs van de Premier League Darts. Ook al stuit hij in de halve finale op Daryl Gurney, van wie hij dit toernooi al twee keer verloor. In hoeverre is ‘Mighty Mike’ onaantastbaar?

Volledig scherm Van Gerwen met de beker. © Lawrence Lustig/PDC Door Yorick Groeneweg



Om op die vraag een antwoord geven, bieden de statistieken van dit Premier League-seizoen een aardig inzicht. Van Gerwen stond na zestien avonden bovenaan, terwijl de wereldkampioen zoals hij zelf zei ‘niet altijd honderd procent speelde’. ,,Dat ik dan alsnog eerste sta, zegt ook wel wat”, aldus de 30-jarige Brabander, die tien potjes won, er drie verloor en ook drie gelijkspeelde.



Geen van de andere deelnemers had ook een hoger gemiddelde met drie pijlen (101,77) dan de wereldkampioen, die ook nog eens het hoogste uitgooipercentage (49%) had. Die dominantie is niet nieuw. Er zijn sinds de eerste editie slechts twee spelers die na de groepsfase van de Premier League bovenaan stonden: de inmiddels gestopte Phil Taylor (2005-2012) en Van Gerwen (2013-2019).

Het is dus niet verwonderlijk dat Van Gerwen in Londen favoriet is, ook bij de wedkantoren. Voor elke ingezette euro bij een vierde Premier League-titel op een rij voor Van Gerwen is de winst vijftig cent. Gok je op Rob Cross, krijg je vijf keer je inzet terug. En dan wordt hij nog gezien als grootste uitdager. Bij James Wade verdien je acht keer je inzet terug, bij Daryl Gurney zelfs twaalf keer.



Ook Jacques Nieuwlaat zou zijn geld op Van Gerwen zetten. ,,Maar het is geen abc’tje”, legt de dartskenner en RTL 7-commentator uit. ,,Hij wint nog altijd meer toernooien dan niet, maar het wordt op één avond beslist. Dan kan alles. Na de WK-finale is dit de belangrijkste avond van het jaar. De halve finale tegen Gurney is misschien wel zijn makkelijkste in jaren, dat kan ook verraderlijk zijn.”

Gurney

De Noord-Ier Gurney heeft Van Gerwen bijvoorbeeld al een paar keer laten struikelen. ,,Van Gerwen is nog vrij dominant, maar hij heeft betere periodes meegemaakt”, vindt Nieuwlaat, die wijst op de laatste grote toernooien. Vier van de tien zogenaamde majors staan nog op naam van Van Gerwen, terwijl dat er in het verleden weleens acht geweest waren.



In de groepsfase van de Premier League kwam Rob Cross nog het dichtstbij, al was hij in de twee onderlinge duels met de Nederlandse wereldkampioen kansloos. Net als Peter Wright, lang de nummer 3 van de wereld. ,,De rest kan dus ook een Michael van Gerwen op negentig procent nog niet kloppen.”

Quote Hij kan dodelijk zijn, daar moet ik voor uitkijken Michael van Gerwen over James Wade

Alleen James Wade, Cross’ opponent in de halve finale, bleef net als Gurney in twee duels ongeslagen tegen Van Gerwen. ,,Als zij vanavond nog tegen elkaar staan, verwacht ik een spannende finale”, zegt Nieuwlaat. Daar is ook Van Gerwen beducht voor, zo zei hij gisteren. ,,James verraste me dit toernooi. Echt een sluipmoordenaar. Hij kan dodelijk zijn, daar moet ik voor uitkijken.”

De darter uit Vlijmen is dus gewaarschuwd, al is hij zelfverzekerd om in de O2 Arena wat speciaals te laten zien. Bij winst bevestigt hij zijn dominantie ook in bredere zin; alleen Taylor won de bokaal vier keer op een rij. Met een vijfde eindzege in totaal komt Van Gerwen ook op één titel van het recordaantal (zes). Dat staat nog op naam van, jawel, de jarenlang onverslaanbaar geachte Taylor.