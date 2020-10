Vierde rondepartij Bertens op Court Suzanne Lenglen

Roland Garros ‘Herstel­len­de’ Bertens in minder dan een uur overtui­gend naar vierde ronde

2 oktober Ze was niet in topvorm en leek verre van fit. Maar Kiki Bertens staat wel in de vierde ronde van Roland Garros. Twee dagen na haar aftocht in een rolstoel boekte ze een zakelijk zege op Katerina Siniakova: 6-2 6-2.