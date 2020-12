Viergever teleurgesteld over zijn seizoen bij PSV: ‘Maar ik sta er altijd voor het team’

Verdediger Nick Viergever sprak daags voor het laatste Europa League-groepsduel van PSV in dit seizoen bij de persconferentie van zijn club. De 31-jarige routinier is teleurgesteld over zijn huidige seizoen en het feit dat hij weinig aan spelen toekomt. Hij gooit zijn kop niet in de wind. Donderdag komt er een nieuwe kans voor hem, thuis tegen Omonia Nicosia.

PSV is al geplaatst bij de laatste 32 in het Europa League-toernooi, maar kan nog Europese punten pakken, ruim een miljoen euro verdienen en groepswinnaar worden. Dat verschaft een betere plek bij de loting voor het vervolg van het toernooi.

Viergever over de wedstrijd Omonia:

,,Voor mij persoonlijk een belangrijke wedstrijd en ook voor het team. Een goed moment om te laten zien wat we in huis hebben. We willen eerste worden in de groep en er staat voor de club nog meer op het spel. Daarbij zijn we wel afhankelijk van andere resultaten, maar we moeten zelf winnen.”

Gaat hij zelf spelen?

,,Dat moet de trainer beslissen (ja dus, red.). Vandaag wordt het hard werken op de training en dan moet ik aan de trainer laten zien dat ik goed genoeg ben. Iedereen is nodig om te spelen, je moet altijd klaar zijn.”

Hoe tevreden is hij over zijn seizoen?

,,Het is een gek jaar. Ik ben geblesseerd geraakt in de voorbereiding en heb daarna corona gehad. Ik ben gewend geweest om altijd te spelen en heb bij PSV ook twee jaar alles gespeeld. Het is nu anders gelopen. Ik ben daar teleurgesteld over, maar sta toch altijd klaar als het nodig is. De andere jongens doen het goed. Maar je bent zelf sportman en je wilt altijd spelen. Die motivatie moet je hebben en die heb ik zeker. Ik blijf erop gebrand om te spelen.”

Hoe belangrijk is PSV-Omonia?

,,Het is belangrijk om dit soort wedstrijden te spelen. Nu is er geen mooie ambiance, maar toch. Het zijn goede wedstrijden om als team weer te groeien en de spelers hebben een kans om zich te laten zien. Daarbij wordt met arbeid-rust rekening gehouden. Je moet zelf altijd klaar staan en zorgen dat je het verschil kunt maken. De laatste wedstrijd speelde Joël Piroe bij ons. Dat gebeurde niet veel, maar hij scoort toch. Zo zie je maar.”

Hoe fit is Viergever?

,,Als sportman moet je altijd klaar staan om je steentje bij te dragen. Ik werk hard en doe er alles aan. Ik voel me goed en heb in de wedstrijden die ik speelde dat steentje kunnen bijdragen. Van corona ben ik een paar dagen goed ziek geweest, alsof het een soort griep was. Ik was ook vermoeid de weken daarna. Met mij gaat het nu goed. Ik voel me fit en klaag niet. Sommige mensen komen er wat minder goed vanaf.”