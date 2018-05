Viergever zelf ook verrast door PSV

Door Daniël Dwarswaard



Viergever had zijn pijlen gericht op een avontuur in de Duitse Bundesliga, toen technisch manager Marcel Brands plots belde. De Eindhovenaren wilden Viergever eigenlijk al in de winterstop overnemen, maar daar had Ajax tijdens de titelrace geen trek in.



,,Ik was zelf ook wel verrast dat PSV mij benaderde,’’ zegt de verdediger. ,,Met mijn hoofd was ik al in het buitenland toen dit aanbod kwam. Het verhaal klonk goed. Ik moet het team helpen met mijn ervaring en moet gaan voor de positie van linksback of linker centrale verdediger.’’