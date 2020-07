Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome verlaat Team Ineos na dit seizoen

Volgens een verklaring van Ineos kan manager Sir Dave Brailsford het kopmanschap niet blijven beloven aan Froome. Andere, jongere renners, onder wie Tourwinnaar Egan Bernal, krijgen nu die kans. ,,We wilden het nu al bekendmaken om een einde te maken aan alle speculaties. Chris verdient dat ook. Hij is een groot kampioen. En wij kunnen meteen duidelijkheid verschaffen aan onze toptalenten voor het nieuwe jaar.” Froome: ,,Het was een fenomenaal decennium. We hebben zoveel bereikt met elkaar, die herinneringen zal ik de rest van mijn leven koesteren. Ik kijk uit naar de nieuwe uitdagingen, maar eerst wil ik mijn vijfde Tour de France winnen.”

De 35-jarige Froome tekende in 2010 bij Team Sky, de voorloper van Ineos. De Brit, geboren in Kenia, vierde de afgelopen tien jaar grote successen als ronderenner en specialist tijdrijden. Zijn kopmanschap is echter niet meer zo vanzelfsprekend met Egan Bernal en Geraint Thomas als ploeggenoten. ,,Chris is vanaf het begin bij ons geweest”, weet Brailsford. ,,Hij is een geweldige kampioen en we hebben in de loop der jaren veel gedenkwaardige momenten gedeeld. Maar ik geloof echt dat dit de juiste beslissing is voor het team en voor Chris. Froome ziet zich als kopman en dat is begrijpelijk gezien zijn prestaties. Maar wij kunnen hem dat niet garanderen. Andere renners van ons zien ook kansen om kopman te worden. En ook dat is logisch. Ik ben nu alleen maar blij met zoveel kwaliteiten in onze ploeg.”