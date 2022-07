Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel kondigt afscheid aan in Formule 1

Sebastian Vettel is bezig aan zijn laatste maanden als Formule 1-coureur. De Duitser, viervoudig wereldkampioen in de belangrijkste raceklasse, neemt na dit seizoen afscheid. Dat maakte hij voorafgaand aan de Grand Prix van Hongarije bekend.

,,De beslissing om te stoppen was heel moeilijk en ik heb er lang over nagedacht”, zegt hij op de website van zijn team Aston Martin. ,,Maar het is heel duidelijk dat ik als vader meer tijd met mijn gezin wil doorbrengen. Waar ik me verder op wil focussen, ga ik bedenken na dit seizoen.”

,,Mijn passie voor de Formule 1 vergt veel tijd en energie. Het vergt volledige focus en betrokkenheid om één te zijn met de auto en met het team, om zo perfectie na streven. Mijn doelen zijn echter veranderd. Van races winnen en vechten voor kampioenschappen wil ik nu mijn kinderen zien opgroeien, ze mijn waardes meegeven, ze kunnen optillen als ze vallen en naar ze luisteren als ze me nodig hebben.”

De 35-jarige Vettel rijdt sinds 2007 in de Formule 1 en groeide uit tot een van de succesvolste coureurs ooit. Hij pakte in 2010, 2011, 2012 én 2013 bij Red Bull vier wereldtitels op rij.

Volledig scherm © ANP / EPA

Na het seizoen 2014 verhuisde Vettel naar Ferrari, met als doel de Italiaanse renstal weer een wereldtitel te bezorgen. Hij kwam in dienst van Ferrari echter niet verder dan twee keer een tweede plaats in het WK, in de jaren dat Mercedes de Formule 1 domineerde. Sinds vorig jaar rijdt de Duitser voor Aston Martin.

Met 53 gewonnen grands prix staat hij derde op de ‘eeuwige’ ranglijst, achter Lewis Hamilton (103) en Michael Schumacher (91).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Aston Martin

Bij Aston Martin moest Vettel in sportief opzicht een flinke stap terugdoen. Hij haalde sinds vorig jaar nog maar één keer het podium (tweede bij de GP van Azerbeidzjan in 2021) en bezet momenteel in de WK-stand de veertiende plaats met vijftien punten.

,,Hoewel onze resultaten niet zo goed waren als we hadden gehoopt, is het voor mij heel duidelijk dat alles in het werk wordt gesteld om met dit team de komende jaren op het allerhoogste niveau te racen”, zegt Vettel.

,,Ik hoop dat het werk dat ik vorig jaar heb gedaan en dit jaar nog steeds verricht nuttig zal zijn bij de ontwikkeling van een team dat in de toekomst zal winnen. Met dat doel voor ogen zal ik in de laatste tien races zo hard werken als ik kan.”

Passend afscheid

Teambaas Lawrence Stroll is vol lof over de afscheidnemende coureur. ,,Hij heeft een aantal fantastische races voor ons gereden en ook achter de schermen is hij met zijn ervaring en expertise buitengewoon waardevol. Hij is een van de grootsten aller tijden in de Formule 1 en het is een voorrecht om met hem te werken.

,,Hij zal voor ons blijven racen tot en met de Grand Prix van Abu Dhabi in 2022, wat dan zijn 300ste Grand Prix zal zijn. We zullen hem een ​​fantastisch afscheid geven.”

De Canadese zakenman, wiens zoon Lance het rijdersduo vormt met Vettel, had de ervaren coureur graag bij zijn team gehouden. ,,We hebben ‘Seb’ duidelijk gemaakt dat we graag volgend jaar met hem door willen, maar uiteindelijk heeft hij een keuze gemaakt die voor hem en zijn familie het beste voelt. Natuurlijk respecteren we dat.”

Volledig scherm Sebastian Vettel pakte zijn vier wereldtitels in dienst van Red Bull. © REUTERS

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.