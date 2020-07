Vietnam: ‘Grand Prix kan in november verreden worden’

,,We houden alle virus gerelateerde zaken in de gaten en overleggen met de organisatie”, zegt de voorzitter van Hanoi, Nguyen Duc Chung. ,,Hopelijk kan de race dan eind november gehouden worden.”



Chung heeft niet aangegeven of deze datum al is besproken met de Formule 1. Momenteel staan er slechts acht races op de Formule 1-kalender, waarvan de eerste gisteren in Oostenrijk werd verreden. Alle acht Grands Prix zijn in Europa en de FOM, de organisatie achter de F1, hoopt binnenkort de kalender uit te breiden.