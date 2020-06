Vijf dingen die u moet weten over het IndyCar-debuut van Rinus VeeKay

Net als de Formule 1 telt ook IndyCar een seizoen vol races op verschillende locaties, maar deze zijn wel allemaal in Amerika. Van Kalmthout had half maart zijn debuut al willen maken in Florida, maar die seizoensstart werd in extremis afgelast vanwege corona. Maanden lag het stil, maar nu wordt het seizoen dan toch hervat. Vannacht gaat het spektakel los met de Genesys 300 op de Texas Motor Speedway in Fort Worth. Daarna wachten na een korte pauze voorlopig vijf races in juli, drie in augustus, drie in september en twee in oktober. Op circuits, stratencircuits en ovals. En zeker op die ovalen rondjes worden duizelingwekkende snelheden bereikt van zo’n 360 kilometer per uur. 24 coureurs doen mee aan de openingsrace in Texas. In auto’s die in vergelijking met de Formule 1 veel meer op elkaar lijken en competitief zijn, allemaal aangedreven door Honda of Chevrolet-motoren. Wie de bekende concurrenten zijn van Rinus van Kalmthout? Voor F1-liefhebbers zullen de namen van Marcus Ericsson en Takuma Sato wel een belletje doen rinkelen. Maar de grote namen in het Indy-circus zijn toch regerend kampioen Josef Newgarden, Will Power en Simon Pagenaud van Team Penske van Roger Penske, sinds dit jaar ook de eigenaar van de IndyCar Series. En misschien wel de twee grootste favorieten in Texas: Scott Dixon, die al drie keer won in Fort Worth. En Alexander Rossi, de laatste twee jaar steeds op het podium op de Texas Motor Speedway.