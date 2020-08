Vijf dingen om op te letten tijdens de Dauphiné: spektakel gegarandeerd

Strijd Jumbo-Visma en Team Ineos

In de Tour de l’Ain was er al een duel tussen topploegen Jumbo-Visma en Team Ineos. Beide ploegen trekken met drie potentiële kopmannen naar de Tour. Bij Jumbo zijn dat Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Primoz Roglic, bij Ineos wordt gekeken naar Chris Froome (viervoudig Tourwinnaar), Geraint Thomas (Tourwinnaar 2018) en Egan Bernal (Tourwinnaar 2019).



In l’Ain kwam Jumbo-Visma duidelijk als winnaar uit de strijd. Roglic won twee etappes én de eindzege in de driedaagse rittenkoers, terwijl Kruijswijk (vierde), Dumoulin (elfde) en ook George Bennett (vijfde) degelijk tot sterk voor de dag kwamen. In tegenstelling tot de Ineos-toppers. Bernal eindigde nog als tweede in het eindklassement, maar had niets in te brengen tegen een oppermachtige Roglic. En Froome en Thomas? Zij konden helemaal geen indruk maken en eindigen in het eindklassement buiten de top-30. Hoe liggen de verhoudingen tussen beide ploegen in de Dauphiné?

Onderlinge verhoudingen Jumbo-Visma

De Nederlandse ploeg zet dit jaar alles op de eindzege in de Tour de France. Of het nou met Dumoulin, Kruijswijk of de Sloveen Roglic is. De sterkste in koers, wordt kopman. Hoe liggen die verhoudingen nu, een kleine drie weken voor de start van de Tour? Roglic lijkt voorlopig de sterkste, gezien zijn indrukwekkende optreden in de Tour de l’Ain.



Maar vlak Dumoulin en Kruijswijk nog zeker niet uit. Dumoulin reed in l’Ain na 420 (!) dagen zijn eerste wedstrijdkilometers sinds hij in juni 2019 opgaf in de... Dauphiné. De Girowinnaar van 2017 reed dus ruim een jaar geen koers, maar liet in de Tour de l’Ain zien langzaam terug te komen op topniveau. En Kruijswijk? Die staat erom bekend dat hij beter wordt naarmate een grote ronde vordert, dus zou het zo maar kunnen dat niet Roglic of Dumoulin, maar Kruijswijk straks aan het einde van de Tour de beste Jumbo-renner is. Want de nummer 3 van de Tour van vorig jaar lijkt nu al in een aardige vorm te steken, dus dat belooft wat.

Wie kunnen het Jumbo en Ineos lastig maken?

In l’Ain ging de focus vol op de strijd tussen topploegen Jumbo-Visma en Ineos en dat zal in de Dauphiné (en waarschijnlijk ook in de Tour) niet anders zijn. Maar natuurlijk zijn er meer renners die mee kunnen doen om de eindzege. Op wie moeten we dan letten? Tadej Pogacar bijvoorbeeld, het 21-jarige Sloveense toptalent, vorig jaar winnaar van drie etappes in de Vuelta. En wat kan Nairo Quintana? De Colombiaan maakte veel indruk in de eerste maanden van het jaar, maar na de coronastop loopt het iets minder. Toch eindigde hij op het eindpodium in de Tour de l’Ain, achter Roglic en Bernal. Is de vorm in de Dauphiné nog beter?



Verder is het uitkijken naar de prestaties van Mikel Landa, Thibaut Pinot, Emanuel Buchmann, Adam Yates, Richie Porte, Miguel Ángel López en het Movistar-drietal, met tweevoudig Dauphiné-winnaar Alejandro Valverde, Enric Mas en Marc Soler.

Het (loodzware) parkoers

De Dauphiné telt normaal gesproken acht ritten, waarvan er ook een aantal op maat zijn geschreven voor de sprinters. Dat is dit jaar, door de coronacrisis, anders: geen acht, maar vijf ritten, en geen kansen op ritwinst voor sprinters. Het wordt vijf dagen klimmen, met ook nog eens vijf aankomsten bergop. Ideaal dus voor de klimgeiten en klassementstoppers om de vorm nog eens te testen.

Hoe zit het met corona?

Sport is totaal anders in coronatijd, dat is in het wielrennen niet anders. Aangepaste podiumceremonies, mondkapjes bij de start, alles wordt gedaan om de koers zo veilig mogelijk te laten verlopen. Het Critérium du Dauphiné is vanaf vandaag niet alleen voor de wielrenners een generale repetitie voor de Tour de France die eind deze maand in Nice begint. Ook organisator van wedstrijden ASO gebruikt de rittenkoers om met wielrennen in coronatijd te oefenen.

,,Eigenlijk is het simpel”, licht Thierry Gouvenou van de ASO de maatregelen toe. ,,We creëren een bubbel voor de teams met een zeer kleine interactie met de media, de gasten en de fans. De parkeerplaats voor de bussen van alle teams wordt afgesloten aan start en finish. Er komt een mixed zone voor interviews. We zetten ook een limiet op het aantal personen dat toegang heeft tot de zone aan de finish. De fans worden niet toegelaten in de bevoorradingszone en er komen meer afvalzones voor de renners.”

