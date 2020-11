Niets was zo mooi als het ontredderde commentaar van Fritz von Thurn und Taxis bij het naderende onheil. Het is dat de grens bij Buurse net te ver was voor een avondwandeling, anders had ik het liefst heel Alstätte laten weten dat 'alles weer eens vorbei was'.

Defensie op een hoop

Vanaf het moment dat we via de Nederlandse kanalen alles live binnenkrijgen, zit ik wat minder vaak bij de ARD, maar blijkbaar voelde ik dinsdagavond als een hongerig roofdier aan dat er bloed op komst was. Spanje-Duitsland volgde ik van A tot Z via de Duitse tv. Het werd 6-0 voor Spanje. Sinds de Slag om Stalingrad hebben de Duitsers niet meer zo'n pak slaag gehad, bedacht ik me, nadat een Spaanse combinatie de defensie weer eens overhoop had gespeeld. In werkelijkheid was dit de grootste nederlaag sinds 1931 en toen werd de Teamchef nog Rijkstrainer genoemd.

Wisselen Jogi! Ja, jij eruit

Dinsdag vroeg het weinig empathische Bild zich in de rust al af, waar 'Jogi' en zijn Jungs mee bezig waren. Met het spottende Jogi bedoelden ze Joachim Löw, de Teamchef, en eigenlijk vonden ze bij Bild dat de coach niet meer mocht terugkeren voor de tweede helft. Ze hadden het ook goed gevonden als ze hem meteen het Duits paspoort hadden afgepakt. De historische nederlaag van Die Mannschaft leverde een historische avond op de Duitse tv op, waarbij geen woord ongebruikt werd gelaten om aan te geven hoe pijnlijk slecht en afschuwelijk dit allemaal wel niet was voor de arme mensen thuis.

Duitsers Tukkers?

Inmiddels ben ik er al een tijdje achter dat lang niet alle Duitsers akelig zijn, het woord 'moffen' ligt net als 'De Pruus' onder het stof, ik geniet van Bayern en als een lollige westerling roept dat alle Tukkers Duitsers zijn, antwoord ik steevast: vijf maal Weltmeister en jullie dan? Succes verzekerd, geloof me.

De kracht in de vernedering

Na de schande van Sevilla deze week voelde ik oprecht medelijden met dat grote voetballand, al spookte wel meteen weer door het hoofd dat er bijna geen natie is die zo krachtig kan opstaan na een heroïsche nederlaag als Duitsland. En dan heb ik het alleen nog maar over het voetbalveld.

Maak ze dus niet te boos, want in de vernedering schuilt hun kracht. In 1931 mocht de Rijkstrainer aanblijven na de 6-0 nederlaag tegen Oostenrijk, maar niet veel later pikten ze dat land gewoon in.

Na dinsdag weet ik het zeker: Duitsland wordt Europees kampioen.