Vijf schaatsteams krijgen proflicentie van KNSB: ‘Ons commerciële topsportmodel is springlevend’

FC Twente ligt al uit beker na jammerlij­ke nederlaag tegen De Graafschap

27 oktober ENSCHEDE - FC Twente is al in de eerste ronde van het bekertoernooi uitgeschakeld. De thuisploeg, die niet in de sterkste opstelling speelde, leed in De Grolsch Veste een jammerlijke en onverwachte nederlaag tegen eerstedivisionist De Graafschap: 3-1.