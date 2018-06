Vijf serieuze verdachten in matchfixing-zaak tennis

Het federale parket verdenkt de vijf, die allen de Armeense nationaliteit bezitten, van corruptie, witwassen, valsheid in geschrifte en lidmaatschap van een criminele organisatie. De overige acht zijn na verhoor in vrijheid gesteld.

De Belgische justitie verrichtte 21 huiszoekingen in het onderzoek, dat zich richt op een Armeens-Belgische criminele organisatie die sinds 2014 professionele tennissers omkoopt om de uitslag van wedstrijden te manipuleren. In Nederland werden twee mensen opgepakt.

Bendeleden gokten op de tenniswedstrijden, waarbij de winst volgens het OM hoog opliep. De Belgische Kansspelcommissie was in 2015 getipt door wedkantoren over Armenen zonder duidelijk inkomen die zich in België bezighielden met matchfixing in het tennis op het niveau van futures en challengers.