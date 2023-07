Vijf teams willen toetreden tot de Formule 1, maar FIA plaatst kanttekening

In ieder geval het Amerikaanse General Motors wil met automerk Cadillac de koningsklasse betreden, vanaf 2026. De FIA moet zich nog buigen over die aanmelding. In hetzelfde jaar komt wel het Duitse automerk Audi erbij als motorleverancier in de Formule 1. Sauber, dat nu nog Alfa Romeo heet, gaat rijden met de motoren van Audi.

Er was kritiek op de toetreding van een elfde team, omdat de commerciële opbrengsten dan door meer ploegen moeten worden gedeeld. Ben Sulayem is daar duidelijk over. „General Motors is een zwaargewicht en als het met (oud-coureur) Michael Andretti komt, is dat goed voor ons allemaal.”