Vijf volleybalsters weg bij Apollo 8, één versterking

FC Twen­te-directeur vindt nu oordelen nog te vroeg

2 april ENSCHEDE - In tegenstelling tot Ajax, PSV en AZ wil FC Twente nog geen definitief standpunt innemen over het al dan niet uitspelen van de competitie. De club wacht eerst de toelichting af die de KNVB dinsdag 7 april aan de clubs geeft over het restant van het seizoen 2019-2020.