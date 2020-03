Vijf vragen en antwoorden over de Formule 1: Kan de Dutch Grand Prix wel overleven zonder race?

Wanneer wordt er weer geracet?

Niemand die het zeker weet. Op de kalender staan de races in Azerbeidzjan (7 juni) en Canada (14 juni) nu als seizoensopeners. Maar zelfs dat lijkt wat optimistisch, met alle onzekerheid. En is het ideaal, aftrappen met een logistiek bijna onmogelijk dubbelnummertje? Het zou wel meteen de toon zetten die nodig is om van 2020 nog een volwaardig jaar te maken. De zomerstop is naar voren gehaald, om maar zoveel mogelijk te kunnen racen, later in het jaar. Minimaal acht afspraken zijn nodig voor een WK, maar met zo’n mini-seizoen neemt niemand op voorhand genoegen. Niet elke verloren afspraak zal de prioriteit hebben, maar het uitgangspunt zal zeker zijn om lucratieve en eenvoudig te herplannen races in bijvoorbeeld Zandvoort, Vietnam en Bahrein een nieuwe datum te geven. Wie werkzaam is in deze sport, hoeft dus niet te rekenen op zomervakantie.